Qatar Airways plaatst grote orders bij Boeing

Daarnaast heeft Qatar Airways opties genomen voor de aanschaf van nog eens 16 777x-vliegtuigen en 25 737 MAX 10-toestellen. De overeenkomst tussen de maatschappij en Boeing werd getekend in het Witte Huis. De leider van Qatar is momenteel op bezoek in Washington. Met de deal zijn vele miljarden dollars gemoeid, maar doorgaans worden bij grote bestellingen kortingen gegeven.

Qatar Airways is in een conflict verwikkeld met het Europese Airbus, dat onlangs een order voor vijftig toestellen van het type A321neo van de maatschappij annuleerde. Airbus en Qatar Airways liggen in de clinch over de A350. Volgens Qatar Airways zijn er problemen met de verflaag en daarom worden die toestellen aan grond gehouden. De maatschappij wil een hoge schadevergoeding, maar dat ziet Airbus niet zitten.