Engeland wil einde aan verplichte vaccinatie zorgpersoneel

De Britse regering is van plan een einde te maken aan de verplichte coronavaccinaties voor zorgmedewerkers in Engeland. Londen reageert op waarschuwingen dat de reeds overbelaste gezondheidssector met verlammende personeelstekorten kan worden geconfronteerd.

Minister van Volksgezondheid Sajid Javid zegt dat de regering gaat bekijken of het beleid nog steeds nodig is. Volgens de bewindsman blijft vaccineren ‘de allerbeste verdedigingslinie’ tegen Covid-19. Maar hij vindt het in de huidige situatie niet meer gepast vaccinatie af te dwingen voor medewerkers in de gezondheidszorg.