Duurzame glastuinbouwprojecten dreigen om te vallen door duur gas

De duurzaamheid in de glastuinbouw komt in gevaar als de overheid de huidige subsidieregeling niet snel aanpast, waarschuwt brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland. Door de hoge gasprijs dreigen volgens de organisatie tientallen projecten met duurzame kassen niet door te gaan.

Het kan door de hoge gasprijs voor tuinders financieel gunstiger zijn om gas te gebruiken als warmtebron, zegt de organisatie. Bij het gebruik van gas kan opgewekte elektriciteit worden doorverkocht, wat nu meer geld oplevert door de hogere prijzen in de markt. ‘Dat is financieel aantrekkelijk en zo kan je de warmteprijs betaalbaar houden’, zegt Alexander Formsma, beleidsspecialist bij Glastuinbouw Nederland. ‘Maar dat gaat natuurlijk recht tegen de principes van de energietransitie in. De sector heeft de ambitie om in 2040 klimaatneutraal te zijn, maar op deze manier gaat dat natuurlijk niet lukken.’

Duurzame energie als aardwarmte is duurder dan aardgas. Om het toch aantrekkelijk te maken om te verduurzamen, wordt het verschil in kosten tussen duurzame energie en gas door de overheid vergoed. Maar omdat gas duurder is geworden, is dat verschil nu kleiner en krijgen duurzame tuinders minder subsidie. De investering is al gedaan, maar vanwege wereldwijde concurrentie kunnen de verkoopprijzen van producten niet omhoog.

Glastuinbouw Nederland vraagt al langer aandacht voor de problemen in de sector vanwege de hard gestegen energieprijzen. Zo moet het nieuwe kabinet voor het bepalen van de hoogte van de subsidie behalve naar gas ook naar de prijs van elektriciteit kijken. Hierover zouden al jaren gesprekken worden gevoerd met de overheid, maar nog zonder resultaat.