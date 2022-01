OM wil Keith Bakker opnieuw in Pieter Baan Centrum

Het Openbaar Ministerie wil dat de voormalige verslavingsgoeroe Keith Bakker (61) opnieuw ter observatie wordt opgenomen in het Pieter Baan Centrum (PBC). Het OM wil een nader persoonlijkheidsonderzoek om een beter beeld te krijgen van zijn psychische gesteldheid, zei de advocaat-generaal maandag bij de start van het hoger beroep in het gerechtshof in Amsterdam.

Bakker werd in maart vorig jaar veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor verkrachting van een minderjarig meisje dat hij hielp met haar eetstoornis. Omdat de rechtbank besloot Bakker geen tbs-maatregel op te leggen, ging het OM in hoger beroep. Justitie gaat ook opnieuw een beroepsverbod eisen, bleek maandag tijdens de regiezitting.

Het OM verdenkt Bakker ervan dat hij een seksuele relatie met een minderjarige vrouw heeft gehad. Bakker zou het meisje vanaf haar zestiende hebben misbruikt in Hilversum, Amsterdam en Saint-Tropez. Bakker zegt onschuldig te zijn en ging ook zelf in hoger beroep tegen de opgelegde straf.

Treiteren

Bakker, bekend van televisieprogramma’s, verzet zich tegen een tweede opname in het PBC. ‘Het is treiteren. Er zal niets anders naar voren komen’, zei Bakker. Ook zijn advocaat Job Knoester zegt weinig van nieuw onderzoek te verwachten. Volgens hem zijn de eerdere rapportages nog actueel genoeg en is het logisch dat Bakker eerder niet volledig kon meewerken aan het onderzoek, omdat hij de beschuldigingen ontkent. Als het niet anders kan, wil Bakker wel meewerken aan een aanvullend psychisch onderzoek, maar dan vanuit de gevangenis.

Tijdens zijn eerste observatie in het PBC achtten de psychiater en psycholoog hem volledig toerekeningsvatbaar. Wel kwamen er antisociale persoonlijkheidskenmerken aan het licht, maar die waren volgens de rechtbank niet in verband te brengen met het zedendelict. Het OM is het daar niet mee eens.

Het hof beslist dinsdag 8 februari over een eventuele nieuwe opname in het PBC. De inhoudelijke behandeling staat in juni gepland.