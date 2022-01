Wisselende koersuitslagen op Wall Street na grillige beursmaand

De aandelenbeurzen in New York lieten maandag bij opening wisselende koersuitslagen zien. Beleggers op Wall Street bleven voorzichtig op de laatste dag van de grillige beursmaand januari. De rentevrees hield de Amerikaanse markten deze maand flink in de greep nadat de Federal Reserve liet weten de rente mogelijk al in maart te gaan verhogen om de hard oplopende inflatie aan te pakken. Hogere rentetarieven zijn doorgaans slecht nieuws voor aandelenbeleggingen.

Beurshandelaren rekenden al op drie of vier renteverhogingen van de Fed dit jaar, maar na de beleidsvergadering in januari houden steeds meer beleggers rekening met vijf verhogingen. Daarmee zou het Amerikaanse beleid flink afwijken van dat in Europa waar de rente vermoedelijk nog heel dit jaar extreem laag blijft.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening 0,6 procent lager op 34.528 punten en koerst af op een maandverlies van dik 4 procent. De brede S&P 500 zakte 0,2 procent tot 4424 punten. De index van de vijfhonderd grootste Amerikaanse bedrijven stevent met een min van 7 procent af op de slechtste beursmaand sinds maart 2020. De Nasdaq won 0,3 procent tot 13.825 punten. De techgraadmeter koerst af op een verlies van zo’n 12 procent in januari.

Spotify

Citrix Systems verloor 3,7 procent. Elliott Investment Management en Vista Equity Partners nemen de softwaremaker over voor 13 miljard dollar. De investeerders betalen 104 dollar per aandeel. Dat is minder dan de slotkoers van afgelopen vrijdag. Het aandeel Citrix is echter flink gestegen sinds de geruchten over een mogelijke overnamedeal begin december de kop op staken.

Spotify won 5,7 procent. De streamingdienst zag de marktwaarde vorige week met ruim 2 miljard dollar dalen na de protestactie van de Canadese zanger Neil Young. Young haalde zijn muziek van de dienst vanwege een podcast van comedian Joe Rogan, die exclusief via Spotify te beluisteren is. Volgens Young en andere critici zou Rogan desinformatie over het coronavirus verspreiden. Spotify heeft aangekondigd er met een speciale commissie op te gaan letten dat er geen desinformatie wordt verspreid.

Beyond Meat dikte 6,5 procent aan. Analisten van Barclays schroefden hun aanbeveling voor de producent van veganistische vleesvervangers op. Videostreamingdienst Netflix profiteerde van een adviesverhoging door Citigroup en steeg 5,7 procent in waarde.