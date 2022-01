Ruim 112.000 coronagevallen, mogelijk door inlopen achterstand

Het cijfer kan wel een vertekend beeld geven. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kampt al een paar weken met een grote achterstand, maar die is in de afgelopen dag ingelopen. Het instituut moet over de afgelopen veertien dagen 105.000 positieve tests nog registreren. Op zondag stond de teller op 131.000 nog niet geregistreerde maar wel bevestigde besmettingen. Naast de achterstand was er zaterdag nog een technische storing, waardoor er toen minder dan 40.000 gevallen werden genoteerd.

