Duitse inflatie neemt minder hard af dan verwacht

De Duitse inflatie is in januari een stuk minder hard gedaald dan werd verwacht. De prijzen stegen in de grootste economie van Europa met 5,1 procent ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Er werd in doorsnee gerekend op een stijging van 4,3 procent.

Ook in Spanje bleek de inflatie in januari een stuk hoger dan verwacht. Frankrijk komt dinsdag met een nieuw cijfer en de rest van de eurozone volgt woensdag. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft steeds de verwachting uitgesproken dat de inflatie in de loop van dit jaar zou gaan dalen. Doordat de inflatie in Duitsland hoog is gebleven zullen de financiële markten met nog meer interesse kijken naar het rentebesluit van de ECB later deze week. Beleidsmakers van de ECB gingen er steeds vanuit dat de rente dit jaar niet hoeft te worden verhoogd om de inflatie te beteugelen.

Het ligt niet voor de hand dat de ECB grote stappen zal aankondigen. Bij het vorige rentebesluit werden al plannen uiteengezet voor het beëindigen van de coronasteunpakketten en het tijdelijk weer verhogen van andere steunpakketten die waren opgezet na de financiële crisis van 2008. Zo moet de klap van het beëindigen van de coronasteun worden verzacht voor de financiële markten.

Van de Bank of England wordt wel een renteverhoging verwacht. Die staat nu op 0,25 procent en economen en beurshandelaren voorzien een stijging tot 0,5 procent. Daarmee wil de bank de Britse inflatie helpen beteugelen.