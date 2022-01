Experts waarschuwen voor gevolgen ‘stille ramp’ langdurige Covid

Onderzoekers en patiëntenorganisaties noemen het een ‘stille ramp’ en een ‘verborgen epidemie’: veel mensen die besmet raken met het coronavirus hebben vele maanden later nog steeds last van klachten. Soms zijn die zo ernstig dat het leven van de patiënt zo ongeveer tot stilstand komt, hoorden Tweede Kamerleden donderdag van diverse (ervarings-)deskundigen.

Voor patiënten heeft het ‘een grote impact op hun participatie en kwaliteit van leven’, zei onderzoeker Rita van den Berg-Emons van het Erasmus MC. Ze somde op met welke klachten 60 procent van de 650 patiënten die zij volgt na een ziekenhuisopname wegens Covid-19 na een jaar nog altijd kampt. Ze zijn veelal vermoeid, kortademig en hebben cognitieve problemen, zoals concentratiestoornissen. ‘Het is een verborgen epidemie. Nazorg is essentieel’, aldus de associate professor.

Ook mensen die helemaal niet zo ziek werden van hun coronabesmetting kunnen getroffen worden door langdurige Covid of ‘Long Covid’. Directeur Michael Rutgers van het Longfonds noemt het liever ‘post-Covid’. Want mensen die het krijgen, hebben niet alleen last van hun longen, maar ook van tal van andere problemen, zowel fysiek als mentaal. Rutgers merkte op dat veel patiënten in onzekerheid leven. ‘Ze vragen zich af of ze ooit weer de oude worden.’ Volgens de directeur van het Longfonds is er behoefte aan ‘erkenning en herkenning’.

Langdurig

Hoeveel mensen kampen met langdurige Covid, is niet precies bekend. Hoogleraar psychosomatiek Judith Rosmalen van het UMC Groningen stelt op basis van haar onderzoek dat een op de acht mensen na een coronabesmetting maanden later nog steeds last heeft van minimaal één klacht en gemiddeld van drie verschillende klachten. Ze baseert die inschatting op grootschalig bevolkingsonderzoek, dat al liep voordat de pandemie uitbrak. Tienduizenden mensen vullen regelmatig vragenlijsten over hun gezondheid in.

Het ontbreekt nog altijd aan landelijke behandelrichtlijnen voor deze groep. Die worden eind maart verwacht. Joost Klappe van patiëntengroep Long Covid Nederland vindt dat te lang duren. Hij vroeg de politiek snel in actie te komen. ‘Laat ons niet in de steek’, zei hij zichtbaar geëmotioneerd. Klappe vertelde dat patiënten vaak ‘van specialisme naar specialisme gaan en tegen een muur aanlopen’. Ook kunnen ze in financiële problemen komen. Zeker nu ontslag dreigt voor de eerste mensen die door corona langdurig thuis kwamen te zitten. Klappe pleitte voor een ‘ruimhartige beoordeling’.

Directeur Annemiek de Groot van de belangenorganisatie C-support vroeg ook ‘met klem aandacht’ voor deze groep. ‘Een grote groep staat op punt een enorme armoedeval te krijgen.’