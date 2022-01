Tienduizenden Schotse huishoudens zonder stroom door stormen

Tienduizenden woningen in Schotland zitten nog zonder stroom als gevolg van twee stormen die dit weekend over het Verenigd Koninkrijk raasden. De Britse netbeheerder SSEN meldt dat voor ruim 70.000 getroffen woningen de problemen zijn opgelost en nog ongeveer 40.000 huishoudens geholpen moeten worden.

Storm Malik raasde zaterdag over het noorden van het Verenigd Koninkrijk en zondag trok storm Corrie over het land. Door Malik kwamen zo’n 75.000 Schotse woningen zonder stroom te zitten. Door Corrie, die maandag over Nederland trekt, werden ruim 35.000 woningen getroffen door stroomstoringen. Voor de meeste gedupeerden van Malik zijn de problemen inmiddels opgelost. Sommige mensen die door Corrie in het donker zitten, moeten mogelijk wachten tot woensdag voordat de problemen zijn opgelost.

Door het weer is het treinverkeer in Schotland gestremd. Spoorwegbeheerder ScotRail controleert meerdere trajecten.

Malik en Corrie

De meteorologische dienst Met Office kondigt voor dinsdag code geel af in meerdere delen van Schotland wegens de harde wind. Eerder maandag gold code geel ook voor delen van het noorden van Engeland.

Malik en Corrie zorgden in het noorden van het Verenigd Koninkrijk voor windsnelheden van ruim 140 kilometer per uur. Twee mensen kwamen zaterdag om het leven door omvallende bomen. Een van hen was een 9-jarige jongen.