Franse ‘seriemoordenaar’ voor rechter wegens moord op 8-jarige

Een 38-jarige voormalige militair die al tot twintig jaar cel is veroordeeld voor de moord op een korporaal, staat vanaf maandag terecht wegens de ontvoering van en moord op een 8-jarig meisje, Maëlys, in de Franse Alpen. Nordahl Lelandais ontvoerde haar eind november 2017 in de nachtelijke uren van een groot trouwfeest in Le Pont-de-Beauvoisin, vlakbij Chambéry in de Franse Alpen. Heel Frankrijk was op zoek naar het vermiste kind tot de inmiddels verdachte Lelandais in februari 2018 bekende en de recherche naar de stoffelijke resten leidde.