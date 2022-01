Achterhoek wijst noordelijke aftakking Betuwelijn collectief af

De zeven gemeenten in de Gelderse Achterhoek wijzen een noordelijke aftakking van de Betuwelijn gezamenlijk af. Dat hebben Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk maandag aan de Tweede Kamerfracties en de kabinetsleden laten weten. Volgens de gemeenten is er geen enkel draagvlak voor een zogenoemde Noordtak.

Plannen voor de Noordtak zijn niet nieuw. Het is sinds de jaren negentig van de vorige eeuw de vierde keer dat de noordelijke aftakking op tafel ligt. Bedrijven in de haven van Rotterdam willen graag een rechtstreekse treinverbinding naar Noordoost-Europa. In het najaar besloot het Rijk om opnieuw onderzoek te doen naar nut en noodzaak van zo’n verbinding.

De Achterhoek stelt dat de oude varianten van de Noordtak het landschap onaanvaardbaar doorsnijden. Een nieuwe route noemen de gemeenten ‘rampzalig voor onze kwaliteit van leven in de regio’. Een nieuwe discussie over de Noordtak zou ontwikkelingen op het gebied van onder meer huisvesting, economie en ziekenzorg onacceptabel lang stilleggen.

Ook in het Overijsselse Twente is veel onrust. Gemeenten en actiegroepen daar zijn bezig om zich te verenigen.