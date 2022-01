Politie stuurt sms naar contacten in telefoon overleden Esmee

De politie stuurt maandag een sms naar alle contacten in de telefoon van de in december overleden 14-jarige Esmee. In het sms-bericht wordt gevraagd wie na donderdag 30 december 2021 rond 15.30 uur via de telefoon of sociale media berichten naar Esmee verstuurde of van haar heeft ontvangen. De politie hoopt met de sms-bom meer informatie te krijgen over wat er precies is gebeurd tussen die donderdagmiddag en de volgende ochtend, toen het lichaam van Esmee werd gevonden.