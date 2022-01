Commerciële teststraten blijven voorlopig dicht, wachten op GGD

De commerciële coronatesters sloten eind vorig week hun deuren bijna net zo snel als die waren geopend, omdat er amper klanten kwamen en het niet rendabel was. De commerciële aanbieders willen voordat ze heropenen eerst een oplossing van de GGD voor het minder snel doorsturen van klanten dan volgens hen de bedoeling was.

Spoedtest.nl opende zijn locaties niet eens. ‘Aan ons is gevraagd om speciaal voor de GGD locaties op te zetten. We moesten dus nieuwe huurcontracten afsluiten, borden neerzetten, personeel inhuren, computers installeren, handschoenen en ontsmettingsmiddelen regelen. Maar ik hoorde van collega’s dat zij maar een stuk of acht mensen op een dag konden testen’, zegt Emmelkamp. De testers worden betaald per uitgevoerde test. De vergoeding bedraagt bijna 13 euro. ‘Voor iets meer dan 80 euro per dag kan ik een locatie niet openhouden. Ik wil mijn kosten nu zo veel mogelijk beperken. Ik ga geen mensen inroosteren als ik niet weet of er wel mensen komen. Ik weet, als ik open ga, dat ik verlies ga lijden’, aldus Emmelkamp.

Doorverwijzing

De mensen zouden naar de commerciële locaties worden doorverwezen als ze niet binnen 12 uur bij de GGD terecht zouden kunnen voor een test. Emmelkamp noemde die afspraak acceptabel. ‘Als je om 19.00 uur klachten krijgt, dan kun je de volgende ochtend naar ons toe.’ De termijn bleek uiteindelijk echter 48 uur, klaagde De Jong vorige week. De tijd zou vervolgens worden teruggebracht naar 24 uur, maar ook dat was volgens De Jong niet de afspraak.

Het amper doorsturen van te testen mensen zou een organisatorisch probleem zijn bij de GGD. De Jong en Emmelkamp verwachten in de loop van maandag meer nieuws.

De GGD zit aan zijn maximale capaciteit. De laboratoria die voor de GGD vaststellen of iemand het virus onder de leden heeft, kunnen niet meer teststaafjes analyseren dan ze nu al doen. Daarom kan de GGD niet meer testen inplannen. De commerciële aanbieders gebruiken een andere manier van testen, die sneller een uitslag geeft maar wel iets minder betrouwbaar is.