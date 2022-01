Drone-onderzoek moet uitwijzen of Helderse vuurtoren te redden is

Rijkswaterstaat gaat met een drone onderzoeken of de vuurtoren Kijkduin in Den Helder, in de volksmond Lange Jaap genoemd, nog kan worden gered. Als uit de inspectie blijkt dat het gebouw veilig te betreden is, zal ‘iedere mogelijkheid’ worden benut om het te behouden, schrijft minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) aan de Tweede Kamer.

Harbers’ voorganger Barbara Visser meldde vorige maand dat de 144 jaar oude vuurtoren door slecht onderhoud op instorten staat. In de gietijzeren wanden waren scheuren ontdekt. Sinds afgelopen najaar is om die reden de omgeving al afgesloten voor het publiek. Deskundigen die nader onderzoek hebben gedaan, constateren dat dit ‘de juiste keuze is geweest’.

Toch is de toren er wellicht minder slecht aan toe dan gevreesd. Het onderzoek heeft uitgewezen dat sommige scheuren in de buitenwand er al meer dan twintig jaar zitten. De onderzoekers stellen evenwel vast dat ‘het schadeproces niet is gestopt’, en de verdere ontwikkeling van de schade ‘niet goed voorspelbaar’ is. De binnenkant hebben zij nog niet kunnen bekijken.

De uitkomsten maken het mogelijk de binnenkant van de vuurtoren met behulp van een drone alsnog te inspecteren. Als daarbij blijkt dat het gebouw veilig te betreden is, gaat Rijkswaterstaat uitzoeken of en zo ja hoe de Lange Jaap kan worden behouden. Omwonenden, de gemeente Den Helder en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed worden hierbij betrokken.