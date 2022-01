Twee Duitse agenten doodgeschoten bij verkeerscontrole

Twee agenten zijn doodgeschoten in het westen van Duitsland toen ze bezig waren het verkeer te controleren. De politie heeft een klopjacht ingezet op de daders. Minstens een verdachte is gewapend, meldt de politie in Kaiserslautern.

De agenten van het district Kusel werden omstreeks 04.20 uur beschoten en raakten dodelijk gewond. De slachtoffers waren een 24-jarige agente en een 29-jarige politieman. De 24-jarige was nog in opleiding. Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Volgens de krant Bild hadden de agenten via de radio gemeld dat ze een auto met dood wild in de achterbak gingen controleren.

Er is geen signalement van de daders of het vluchtvoertuig. Ook de vluchtrichting is niet bekend. De politie vraagt ​​mensen geen lifters op te pikken in het gebied rond Kusel.

De regering van deelstaat Rijnland-Palts zegt mee te leven met de nabestaanden en spreekt van een ‘afschuwelijke daad’. Op meerdere plekken in de deelstaat hangen vlaggen halfstok als teken van rouw.