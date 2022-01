Voor de kust van IJmuiden maakt een schip met achttien mensen aan boord water na een aanvaring met een ander schip. De KNRM laat weten dat er twee reddingsboten zijn uitgevaren om hulp te bieden.

De Kustwacht meldt dat er ook een helikopter is gestuurd naar de plek waar het schip water maakt. Over wat er precies is gebeurd kon de Kustwacht nog niets zeggen.