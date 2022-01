Minder treinen door storm en vertraging door defecte bovenleiding

Wegens de storm rijden er maandag op het traject Den Helder-Zaandam minder treinen. Er rijden nu maar twee NS-intercity’s per uur in plaats van vier.

Op het traject Haarlem-Leiden rijden geen treinen wegens een beschadigde bovenleiding. Het is nog niet duidelijk of de beschadiging is veroorzaakt door de storm, zegt een woordvoerster van de NS. De problemen op dit traject zijn naar verwachting rond 13.45 uur opgelost.

Ook tussen Schiphol en Den Haag is de bovenleiding beschadigd. Ook hier is het nog niet duidelijk of dit door de storm komt. Op de trajecten Schiphol-Leiden en Leiden-Den Haag Centraal rijden daarom geen sprinters, zegt de woordvoerster. Rond 14.30 uur zijn de herstelwerkzaamheden naar verwachting klaar.