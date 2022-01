Economie eurozone licht gegroeid ondanks krimp in Duitsland

De economie van de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar opnieuw gegroeid, ondanks de economische krimp in Duitsland. Door de omikrongolf en de nieuwe coronamaatregelen is het tempo van de economische vooruitgang wel duidelijk teruggevallen, komt naar voren uit voorlopige gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Ten opzichte van het derde kwartaal nam de omvang van het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden met 0,3 procent toe. Eind vorige week werd al bekend dat de Duitse economie, de grootste van de eurozone, in het vierde kwartaal juist met 0,7 procent was gekrompen.

Vanwege omikron werden de beperkende maatregelen in tal van landen aangescherpt. Dit drukte in Duitsland sterk op de consumentenbestedingen. Verder werd de productie in de omvangrijke Duitse industrie ontregeld door de tekorten aan bijvoorbeeld computerchips en grondstoffen.

Maar volgens Eurostat ging het economisch wel beter met diverse andere landen, waarvan nu ook al cijfers bekend zijn. In Spanje toonde de economie duidelijk herstel en ook in Frankrijk was sprake van groei. Over Nederland worden door Eurostat nog geen cijfers gemeld.