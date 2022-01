Veerboten Waddeneilanden hebben geen last van storm Corrie

Alle veerdiensten naar de Waddeneilanden varen maandagochtend ondanks storm Corrie gewoon via de normale dienstregeling. ‘De storm lijkt net iets ten zuiden van de Wadden te trekken. We kunnen gewoon varen’, aldus een woordvoerster van Wagenborg Passagiersdiensten, die op Ameland en Schiermonnikoog vaart. Ook Rederij Doeksen, die op Vlieland en Terschelling vaart, en de veerdienst naar Texel (Teso) laten weten dat ze via de normale dienstregeling varen.