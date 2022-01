Wegen dicht door omgewaaide voertuigen en afgevallen lading

Op verschillende plaatsen in het land zijn wegen afgesloten door ongemakken veroorzaakt door de storm Corrie, melden de ANWB en Rijkswaterstaat. De A5 bij Schiphol was enige tijd dicht vanwege een gekantelde vrachtwagen die vermoedelijk door de harde wind omver was geblazen.

Op de A16 bij Zwijndrecht in de richting Rotterdam verloor een vrachtwagen een container. De Drechttunnel is hierdoor dicht. Op de A4 richting Zoeterwoude is een deel van de snelweg afgesloten vanwege een geschaarde aanhanger.

De N307 over de Markerwaarddijk is vanwege de harde wind voorlopig afgesloten voor vrachtwagens, campers en auto’s met aanhangers, meldt de provincie Flevoland. Eerder was hier al een snelheidsbeperking van kracht.

De ANWB raadt mensen aan om niet de weg op te gaan als dat niet strikt noodzakelijk is. Naar verwachting neemt in de loop van maandagmiddag de wind in kracht af, melden verschillende weerdiensten.