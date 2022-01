Podcaster Rogan belooft beterschap na kritiek op desinformatie

De populaire Amerikaanse comedian en podcaster Joe Rogan heeft beterschap beloofd na de golf van kritiek op zijn podcast, die desinformatie zou verspreiden over de coronapandemie. Rogan, die in de podcast op Spotify uitgebreid met gasten spreekt, heeft toegezegd om voortaan meer gezichtspunten te belichten. Hij zegt ook dat mensen een verkeerd beeld hebben van zijn podcast.

Maar hij gaat ‘beter zijn best doen om mensen met andere meningen’ uit te nodigen en ‘om alle onderwerpen te onderzoeken’. Wel benadrukt hij dat de lange gesprekken die hij voert in The Joe Rogan Experience niet zijn voorbereid. ‘Ik heb vaak geen idee waar ik het over ga hebben totdat ik met de mensen ga praten.’

Over twee wetenschappers in zijn urenlange vraaggesprekken eind afgelopen jaar zei Rogan dat hij ‘zeer hoog gediplomeerde mensen te gast had, die meningen hebben die afwijken van wat de mainstream media beweren’. Hij ondervroeg cardioloog Peter McCullough en viroloog en farmaceut Robert Malone over onder meer de vaccinatiecampagnes tegen Covid-19. Beiden stellen vragen over de veiligheid van bepaalde vaccins en het nut van vaccinaties. Malone voerde tal van bijwerkingen als argument op. Ze zouden volgens de critici daarmee desinformatie verspreiden.

De 54-jarige Rogan heeft zich altijd sceptisch opgesteld tegenover coronamaatregelen en zijn shows hebben een conservatieve insteek. Spotify, dat klanten en geld verliest, heeft aangekondigd er met een speciale commissie op te gaan letten dat er geen desinformatie wordt verspreid. Rogan betreurt het dat enkele muzikanten, inclusief de Canadese popartiest Neil Young, naar aanleiding van zijn podcast hun muziek van de streamingdienst hebben gehaald.