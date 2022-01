Lage kades langs de kust lopen onder

Rijkswaterstaat verwacht dat laaggelegen kades in onder andere Maassluis, Vlaardingen en Scheveningen maandag onder water zullen lopen door de hoge waterstand in combinatie met storm. De dienst sluit niet uit dat langs de kust windkracht 10 wordt bereikt. De hoogste waterstanden worden verwacht langs de Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust.

De grote stormvloedkeringen langs de kust worden gesloten. Kleinere keringen en coupures (dijkdoorgangen) gaan ook dicht. Stormvloedkering Ramspol bij Kampen hoeft waarschijnlijk niet dicht. Aan de zuidoostkust van het IJsselmeer, en met name bij de IJssel- en Vechtmonding, is wel sprake van een verhoogde waterstand. De verwachte waterstanden komen volgens Rijkswaterstaat eens in de twee tot vijf jaar voor.