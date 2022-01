KPN na kwartaalcijfers bij winnaars op groen Damrak

KPN hoorde maandagochtend bij de winnaars op de beurs in Amsterdam. Beleggers reageerden positief op de resultaten van het telecombedrijf. Verder verwerkten de markten onder meer cijfers van Ryanair. En er werd vooruitgekeken naar later deze week. Dan komen de Europese Centrale Bank (ECB) en Bank of England met hun rentebesluiten.

KPN won in de vroege handel 0,7 procent. Het telecombedrijf slaagde er afgelopen periode opnieuw in om meer klanten binnen te halen voor zijn mobiele diensten. Topman Joost Farwerck sprak daarnaast van een ‘sterke financiële positie’. Die stelt KPN volgens hem in staat om het rendement voor aandeelhouders aanzienlijk te vergroten. Zo heeft de onderneming aangekondigd voor 300 miljoen euro aan eigen aandelen in te gaan kopen.

Vrijwel alle bedrijven in de AEX-index gingen vooruit. De graadmeter zelf steeg 1,6 procent 756,13 punten. De MidKap won 1,2 procent tot 1064,69 punten en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt kregen er tot ongeveer 1,2 procent bij.

Stijgers

Tot de grootste stijgers bij de hoofdfondsen aan het Damrak behoorden de chipgerelateerde bedrijven. Chipfondsen Besi en ASMI en chipmachinefabrikant ASML werden tot 3,5 procent meer waard. Hun beurswaarde stond afgelopen maand nog onder druk, waardoor de aandelen nu aantrekkelijker zijn geprijsd voor beleggers die willen instappen. Daarnaast won staalconcern ArcelorMittal ruim 4 procent.

Shell ging op zijn beurt 0,9 procent vooruit. Waarschijnlijk dankt het olie- en gasconcern die koerswinst onder meer aan de opgelopen olieprijzen. Ruwe aardolie is momenteel het duurst sinds 2014. Dat komt door spanningen aan de grens tussen Rusland en Oekraïne en de grote vraag die wordt veroorzaakt door het herstel van de coronacrisis. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,8 procent meer op 87,50 dollar. Brentolie, de maatstaf voor olie uit Europa, het Midden-Oosten en Afrika, werd voor 89,20 dollar per vat verhandeld. Dat betekende eveneens een toename van 0,8 procent.

Ryanair

Elders in Europa trok Ryanair de aandacht. De prijsvechter denkt dat de opleving van het reisverkeer wat langer op zich laat wachten. De Ierse onderneming wil de vraag naar vliegtickets aanjagen en heeft daarvoor de prijzen verlaagd. Dat gebeurt op het moment dat steeds meer landen nadenken over het opheffen van reisbeperkingen. Het aandeel Ryanair won 0,4 op de beurs in Dublin. Branchegenoot easyJet zakte 0,2 procent in Londen, terwijl Air France-KLM en Lufthansa tot 0,4 procent aandikten.

De euro was 1,1172 dollar waard, tegenover 1,1163 dollar bij het slot van de handel op vrijdag.