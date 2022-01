Huawei daagt Zweden voor rechter om verbod 5G-apparatuur

Huawei is bij de Wereldbank een arbitrageprocedure gestart tegen Zweden vanwege het verbod op het gebruik van 5G-apparatuur van het Chinese technologieconcern in het Scandinavische land.

‘Het besluit van de Zweedse autoriteiten om Huawei te discrimineren en uit te sluiten van de uitrol van 5G heeft de investering van Huawei in Zweden aanzienlijk geschaad en is in strijd met de internationale verplichtingen van Zweden’, zegt het Chinese bedrijf in een verklaring.

Huawei heeft de zaak aangekaart bij het International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) van de Wereldbank. Het concern gaf niet aan welke schadevergoeding het eiste, maar volgens de Zweedse publieke omroep SVT ging het aanvankelijk om 5,2 miljard Zweedse kronen (bijna een half miljard euro), maar zou het uiteindelijke bedrag veel hoger kunnen uitvallen.

Verbod

Na het verbod door het Verenigd Koninkrijk midden 2020 was Zweden het tweede land in Europa en het eerste in de Europese Unie dat de netwerkaanbieders expliciet verbood om Huawei-apparatuur te gebruiken bij de opbouw van de infrastructuur voor het 5G-netwerk in het land. Zweden heeft Huawei ook bevolen om reeds geïnstalleerde apparatuur tegen 1 januari 2025 te verwijderen.

Het verbod zette de betrekkingen tussen Zweden en China onder druk, waarbij Beijing waarschuwde dat de beslissing ‘gevolgen’ zou kunnen hebben voor Zweedse bedrijven in China, waaronder de fabrikant van telecomapparatuur en Huawei-concurrent Ericsson.

Huawei wordt onder meer door de Verenigde Staten beschuldigd van spionage, wat het bedrijf zelf met nadruk heeft ontkend. De Amerikanen hebben het concern op een zwarte lijst gezet, waardoor het gebruik van technologie van Huawei in communicatie- en netwerkapparatuur is verboden. De netwerkapparatuur van Huawei is inmiddels ook verwijderd of geblokkeerd in veel andere landen. In Nederland levert het bedrijf bijvoorbeeld geen kernapparatuur voor 5G meer aan Nederlandse telecombedrijven.