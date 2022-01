Mensen met langdurige coronaklachten willen begrip en oplossingen

Voor de eerste Nederlanders die te maken kregen met het coronavirus is dat nu bijna twee jaar geleden. Dat is een kritieke grens voor mensen die door hun ziekte in de ziektewet belandden, want werkgevers mogen in de regel na twee jaar een ontslagprocedure beginnen.

Vakbond FNV schatte vorige week in dat alleen al minimaal 500 zorgverleners binnenkort hun baan kwijtraken. Volgens de bond moeten er oplossingen komen ‘voor deze groep mensen die in de frontlinie stonden’. Een financiële tegemoetkoming is op zijn plaats, vindt FNV. Vicevoorzitter Kitty Jong gaat hier maandag over in gesprek met minister Conny Helder (Langdurige Zorg). In de Tweede Kamer wordt een zogeheten rondetafelgesprek gehouden over langdurige Covid. Daar doen patiënten en deskundigen aan mee.

Uiteenlopende klachten

Mensen die worden getroffen door langdurige Covid hebben maanden of zelfs jaren na hun infectie nog last van uiteenlopende klachten, zoals kortademigheid, extreme vermoeidheid, oorsuizen, concentratiestoornissen en een ontregeld autonoom zenuwstelsel. Mede doordat de gezondheidsproblemen zo divers zijn, ontbreekt het volgens de patiëntengroep vaak aan een goede diagnose.

Patiënten met long Covid zijn vaak ‘niet of nauwelijks meer in staat om te werken, kunnen niet meer voor hun kinderen zorgen, hun sociale leven komt tot stilstand, en zelfs de basistaken in huis zijn soms te zwaar’, aldus de belangenorganisatie.

Hoeveel Nederlanders precies aan langdurige klachten lijden na een coronabesmetting is niet bekend. De patiëntengroep schat het op basis van Brits onderzoek op ongeveer 1,4 procent van de bevolking. Dat zou neerkomen op 245.000 mensen.