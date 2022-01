Storm Corrie: schade en vertraging door omgewaaide bomen

De storm Corrie die maandag over Nederland trekt heeft op verschillende plaatsen in het land voor schade en verkeersoverlast gezorgd. Op snelweg A7 in Noord-Holland zorgde een omgewaaide boom voor een file. Ook in en rond Den Haag was er schade. Daar viel in de Scheveningse Neptunusstraat een boom op een auto, meldt het regionale medium nieuws15. Ook op andere plaatsen in die regio zijn meldingen van omgewaaide bomen.