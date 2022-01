KPN vergroot aantal mobiele klanten

De kosten van KPN stegen op jaarbasis met bijna 1 procent. Dat komt onder meer doordat het bedrijf meer geld moest uitgeven om klanten te werven en te behouden. De personeelskosten daalden wel door digitalisering.

De omzet van KPN steeg in het vierde kwartaal met 0,3 procent tot 1,4 miljard euro. Er ging wel 10 procent minder winst in de boeken dan een jaar geleden. Dat komt volgens KPN vooral doordat het meer inkomstenbelastingen moest betalen. Onder de streep hield het bedrijf 157 miljoen euro over.