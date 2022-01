Ruim 1,4 miljoen mensen zien docu met partner Peter R. de Vries

De WNL-documentaire Vertrouwelijk!, waarin journaliste Tahmina Akefi zich zich bekendmaakte als de vriendin van Peter R. de Vries, heeft zondagavond ruim 1,4 miljoen kijkers getrokken. De film, die op NPO 1 werd uitgezonden, was volgens Stichting KijkOnderzoek het op twee na best bekeken programma van de dag.

De documentaire werd gemaakt door misdaadjournalist Simon Vuyk, een goede vriend van de vorig jaar doodgeschoten De Vries. De film gaat over de laatste jaren van De Vries.

Akefi, die tot nu toe anoniem was gebleven, spreekt in Vertrouwelijk! voor het eerst over haar relatie met de misdaadverslaggever. Zo vertelde de journaliste onder meer dat ze elkaar in 2015 hebben leren kennen en dat ze komende zomer zouden trouwen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO 1 was met ruim 2,1 miljoen kijkers het best bekeken programma van de dag. Project Rembrandt, dat op dezelfde zender werd uitgezonden, volgde met 1,44 miljoen kijkers.