KPN publiceert resultaten over vierde kwartaal en 2021

KPN presenteert maandag zijn resultaten over het afgelopen kwartaal en over heel 2021. Mogelijk voelde het telecombedrijf de afgelopen periode dat de roaminginkomsten weer terugliepen door de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus en dat er weer meer gebruik werd gemaakt van thuiswerkoplossingen. Dat merkte KPN wel tijdens eerdere periodes waarin er veel gesloten moest blijven vanwege lockdownmaatregelen.

In het derde kwartaal van vorig jaar slaagde KPN erin om voor de tweede periode op rij meer omzet te halen uit mobiele diensten voor particulieren. Ook deed het telecombedrijf goede zaken op de zakelijke markt met zijn KPN EEN-aanbod voor kleine en middelgrote bedrijven. Dat laatste is belangrijk omdat KPN in de markt voor mkb-ondernemers jarenlang te maken had met een dalende omzet. Alles bij elkaar stegen de opbrengsten van KPN in het derde kwartaal op jaarbasis met 1 procent tot 1,3 miljard euro. Ook ging er meer winst in de boeken dan een jaar eerder.

Analisten verwachten in doorsnee dat de omzet van KPN iets is gedaald in het vierde kwartaal. Ze denken ook dat de winst een stuk lager uitvalt.