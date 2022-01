Rechtbank vonnist in zaak groepsverkrachtingen Den Bosch

De rechtbank in Den Bosch doet maandag uitspraak in een zaak over groepsverkrachtingen in Den Bosch, waarin zes verdachten uit Den Bosch en Rosmalen terechtstaan. Zij zouden zich in 2019 hebben vergrepen aan minderjarige meisjes, in een slaapkamer boven het garagebedrijf van een van hen in de Bossche wijk Orthen. Het Openbaar Ministerie heeft in december celstraffen geëist tot vier jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk.