Radar: energiebemiddelaars blijven bellen ondanks verbod

Op 1 juli vorig jaar ging de nieuwe Telemarketing-wet in. Die bepaalde dat bedrijven alleen nog mogen bellen als een consument daar uitdrukkelijke toestemming voor heeft gegeven of eerder klant is geweest van het bedrijf. Die wet verving het Bel-me-niet-register.

De nieuwe wet biedt ook het zogeheten recht van verzet. Daarbij kan een consument aangeven niet meer gebeld te willen worden, maar ook daar hebben bedrijven maling aan. 84 procent van de mensen die daar gebruik van maakten werd daarna toch opnieuw gebeld.

De respondenten in het Radar-onderzoek noemden vooral veel energiebemiddelaars en ook - energiebedrijven. Die belden ook nog eens vaak van wisselende nummers die als Radar terugbelde aangaven dat ze niet in energie bemiddelden of dat de redactie verkeerd verbonden was. Ook kreeg Radar bij een deel van de nummers de melding dat dit niet meer bestond.