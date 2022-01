Spotify kondigt maatregelen tegen desinformatie over Covid-19 aan

Muziekstreaminggigant Spotify kondigde zondag aan dat het luisteraars van podcasts over Covid-19 zal gaan ‘begeleiden naar meer informatie’ over de Covid-19-pandemie, zei Spotify-CEO Daniel Ek zondag.

Spotify zal daartoe een ‘speciale Covid-19-Hub’ creëren die wordt toegevoegd aan elke podcast die een discussie over Covid-19 bevat. Luisteraars worden dan doorverwijzen naar ‘door data gedreven feiten, zoals gedeeld door wetenschappers, artsen, academici en gezondheidsautoriteiten over de hele wereld, evenals links naar betrouwbare bronnen’, aldus Elk. De functie zal ‘in de komende dagen’ worden uitgerold.

Daarmee reageert Spotify indirect op een open brief waarin honderden artsen en wetenschappers vorige week de streamingdienst opriepen een bepaalde aflevering van The Joe Rogan Experience offline te halen. De podcast van Joe Rogan, die gemiddeld 11 miljoen luisteraars per aflevering haalt, zou volgens de ondertekenaars van de open brief regelmatig onwaarheden over het coronavirus en vaccinatie verspreiden.

Na publicatie van de brief besloten onder anderen de singer-songwriters Neill Young en Joni Mitchell en de gitarist Nils Lofgren hun muziek van Spotify af te halen.