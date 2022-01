VVD vindt dat Rutte Oekraïne structurele hulp moet toezeggen

Regeringspartij VVD vindt dat premier Mark Rutte en minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) dinsdag in Kiev de Oekraïense regering structurele militaire of financiële steun moet toezeggen in het geval het land langdurig in conflict komt met Rusland.

Rutte en Hoekstra moeten met concrete voorstellen naar Oekraïne afreizen, zei VVD-Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans zondag in Nieuwsuur. ‘Zowel concreet van wat kunnen wij leveren en matched dat met wat Oekraïne nodig heeft. Maar ook toekomstige scenario’s doorspreken. Mocht het zo zijn dat het geweld verder escaleert is Nederland dan ook structureel bereid om, of het nou financieel of materieel is, om dat te leveren zodat Oekraïne weet waar het op kan rekenen.’

Oekraïne heeft Nederland al om wapenhulp gevraagd. Op dit moment inventariseert het ministerie van Defensie wat aan Oekraïne kan worden geleverd.

Wapens

Het kabinet staat welwillend tegenover het leveren van defensieve wapens. Brekelmans denkt dan aan radars en opsporingssensoren, precisiewapens, antitankwapens of luchtafweer. Kati Piri (PvdA) denkt dat Nederland Oekraïne kan helpen tegen cyberaanvallen, trainingen kan geven of antitankwapens kan leveren, zei ze in Nieuwsuur. Zowel VVD als PvdA benadrukken geen Nederlandse militairen naar Oekraïne te willen sturen.

Rusland heeft meer dan 100.000 militairen en veel materieel samengetrokken langs de grens met Oekraïne. Verscheidene landen waaronder de VS en VK hebben al wapens naar Oekraïne gestuurd. Washington verwacht een Russische inval. Moskou ontkent het buurland te willen binnenvallen. Westerse landen zeggen ook met een zwaar sanctiepakket tegen Rusland te komen als het tot agressie overgaat.