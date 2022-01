Tahmina Akefi openbaart zich als partner van Peter R. de Vries

Journalist en schrijfster Tahmina Akefi heeft zichzelf zondagavond in de documentaire Vertrouwelijk! geopenbaard als de partner van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. De nu 39-jarige Akefi en De Vries ontmoetten elkaar in 2015 tijdens een live-uitzending van Pauw waar zij allebei te gast waren.

‘Het is een gevoel dat je herkent in elkaars blik’, vertelde Akefi in de documentaire over de eerste ontmoeting. ‘Hij was alleen maar met mij bezig.’ In de documentaire reflecteren zij en vrienden van haar op haar relatie met De Vries.

De partner van de neergeschoten misdaadjournalist is tot nu toe altijd in de anonimiteit gebleven, omdat zij niet bekend wilde staan als ‘het liefje van’. Akefi werkte in de loop der jaren als journalist voor media als NOS, BBC en NRC Handelsblad. Zij was in Pauw regelmatig te gast om te praten over vluchtelingen. Zij presenteert de afgelopen maanden nieuwsuitzendingen voor TV Rijnmond.

Openbaar

De journaliste omschreef De Vries als ‘lief en zorgzaam, maar hij had ook een gecompliceerd karakter. We stelden hoge eisen aan elkaar.’ Het tweetal ging in 2017 een tijdje uit elkaar omdat Akefi kinderen wilde. De Vries, die ruim twee decennia ouder was, deelde die behoefte niet. Toch kwamen de geliefden weer bij elkaar.

Regisseur Simon Vuyk, die de documentaire maakte, vertelde zondagochtend dat Akefi tijdens het proces tegen de aanslagplegers haar spreekrecht gaat gebruiken. Dat wil zij niet anoniem doen. De inhoudelijke behandeling is over een paar maanden, in juni. Het stel was toen De Vries werd doodgeschoten ‘er naartoe aan het werken om samen naar buiten te treden’.