U2 deelt akoestische versie van Bloody Sunday op 50e verjaardag

Op zondag 30 januari 1972 schoot het Britse leger veertien ongewapende demonstranten in Derry, Noord-Ierland neer. De jongens en mannen demonstreerden daar tegen de opsluiting van, voornamelijk katholieke, Ieren in Noord-Ierland. Het was een van de bloedigste conflicten uit de Noord-Ierse geschiedenis, vandaar de bijnaam Bloody Sunday.

Het filmpje, waarin zanger Bono en gitarist Edge het nummer opvoeren, is in zwartwit gemaakt. In het bijschrift houden ze het simpel: ‘30 januari 2022 - Liefs, Bono & Edge’.