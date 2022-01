Burgemeester biedt bosbezetters medische check aan

De bezetters van het bos naast Nedcar krijgen een medische check. Daartoe is zondag besloten tijdens overleg van burgemeester Hans Verheijen van Sittard-Geleen met politie en justitie. De bezetters verblijven al twee dagen in hangmatten hoog in de bomen van het bos, en lopen daardoor niet alleen gezondheidsrisico’s, maar daarmee is ook hun veiligheid in het geding, redeneert de burgemeester.

Verheijen zegt hierover signalen gekregen te hebben, en laat de politie afspraken maken met de actievoerders hoe zo’n gezondheidscontrole eruit moet zien.

‘Ik gaf gisteren al aan dat ik mij zorgen maak om de veiligheid en gezondheid van de actievoerders’, aldus Verheijen zondag. ‘Zeker nu het weer dreigt te veranderen. Het is uiteraard hun keuze om deze actie zo te voeren, maar moreel voel ik mij als burgemeester verantwoordelijk voor het welzijn van de betreffende personen. Daarom sta ik onder voorwaarden een medische check toe.’

Overleg

In een toelichting zei de woordvoerder van de burgemeester dat de actievoerders al ruim twee dagen in de kou liggen, waarbij wind en regen hun tol kunnen eisen van hun gezondheid. ‘Ook gezien het weer dat maandag op komst is wordt zo’n gezondheidscheck belangrijk’, aldus de woordvoerder. Voor maandag is storm voorspeld.

De actiegroep Red het Sterrebos reageert verbaasd. ‘Wij weten hier niks van, dit is niet met ons overlegd’, zei de woordvoerster van de actiegroep zondagavond. ‘Zondagmiddag heeft onze eigen EHBO-er een medische check gedaan bij alle mensen in het bos. Op grond daarvan werd besloten dat twee mensen moesten vertrekken. Bij de anderen is de spirit nog goed.’

Ze begrijpt niets van de beslissing van de gemeente. ‘Ze proberen met andermans veren te pronken’, aldus de woordvoerster.