Al 19 verdachten voor bezetten Sterrebos aangehouden

De politie heeft de afgelopen dagen in totaal negentien mensen opgepakt die zouden hebben meegedaan aan de bezetting van het Sterrebos naast VDL Nedcar in Born. Formeel worden ze verdacht van ‘het betreden van verboden gebied dat in handen is van de autofabriek VDL Nedcar’, aldus het Openbaar Ministerie zondagmiddag.