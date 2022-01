Onderscheiding voor initiatiefnemer Holocaust Namenmonument

Grishaver is sinds eind jaren tachtig lid en werd later voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Het Comité organiseert de jaarlijkse Nationale Holocaust herdenking die eerder zondag plaatsvond in het Amsterdamse Wertheimpark.

Grishaver, geridderd in 2006, zette zich zo’n vijftien jaar lang in voor de realisatie van het monument. De onthulling van het monument was in september vorig jaar. Het Nationaal Holocaust Namenmonument herdenkt de 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers die geen graf hebben.

De herdenking bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ gebeurde zondag wegens corona in aangepaste vorm. Deze week is het 77 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.