Chinese industrie groeide nauwelijks in januari

De bedrijvigheid in de Chinese industrie is deze maand slechts minimaal gegroeid. Coronamaatregelen als lokale lockdowns, een door financiële problemen bij vastgoedbedrijven lagere activiteit in de bouwsector en seizoensinvloeden spelen daarin mee. China viert komende week het Chinese Nieuwjaar en daardoor liggen fabrieken doorgaans enige tijd stil.