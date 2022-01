Sprekers en muziek op aangepaste herdenking Holocaust

Met een wegens corona aangepast programma is zondag bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in Amsterdam de Holocaust herdacht. Deze week is het 77 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd.

De plechtigheid was wegens coronamaatregelen besloten en de stille tocht ging niet door. Wel werd er gesproken, ook door de kleinzoon van een overlevende, en was er muziek. Onder meer namens premier Mark Rutte en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS, beiden aanwezig, werd een krans gelegd.

Een van de sprekers op de jaarlijkse Holocaust Herdenking was Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Grishaver is ook de initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument, waar hij zich jaren hard voor heeft gemaakt. Dat monument aan de Weesperstraat in Amsterdam, voor de 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers, is in september onthuld.

Eenheid

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp refereerde in haar toespraak aan dat monument. ‘Het heeft de doden terug naar huis gebracht. En ze hun identiteit teruggegeven. Het geeft niet alleen overgebleven familieleden, vrienden en nazaten een plek om ze te herdenken, middenin de voormalige Amsterdamse Jodenbuurt. Het monument laat je er ook, in zijn volle gewicht, zien wat er is gebeurd.’

De Kamervoorzitter stelde dat we ons altijd bewust moeten zijn van wat haat kan aanrichten. ‘De eenheid bewaren. Ook, juist, in het parlement. Het hart van onze democratie.’

Lessen trekken

Ook de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema keek naar het heden. ‘Laten wij ons uitspreken. Laat onze coronamoeheid, onze frustraties en onze meningsverschillen niet in de weg staan van onze waakzaamheid en van het onloochenbare feit dat wij hier en nu wel in vrijheid leven en keuzes kunnen maken.’ Halsema noemde het ‘schaamteloos, als de Jodenster wordt misbruikt voor effectbejag, enkel en alleen om aandacht te krijgen, te provoceren’.

En: ‘Er zijn lessen te trekken uit het verleden. Niet door leed te vergelijken. Niet door gekozen politici van nu te vergelijken met massamoordenaars uit het verleden. Maar door te leren dat onze democratische rechtstaat en onze open samenleving niet vanzelfsprekend zijn. Dat verdraagzaamheid geen onverschilligheid mag betekenen. Dat iedereen, altijd, gevrijwaard moet zijn van vernedering.’