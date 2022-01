Bergkamp en Halsema spreken op Holocaustherdenking

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp en burgemeester Femke Halsema van Amsterdam zijn twee van de sprekers op de jaarlijkse Nationale Holocaust Herdenking. Die vindt deze zondag plaats bij het Spiegelmonument ‘Nooit Meer Auschwitz’ in het Wertheimpark in Amsterdam.

Deze week is het 77 jaar geleden dat concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz, het internationale symbool van de Holocaust, werd bevrijd. Vanwege de coronamaatregelen is het programma aangepast. De plechtigheid is besloten en de stille tocht gaat niet door. De NOS doet op tv live verslag van de herdenking, die altijd op de laatste zondag van januari wordt gehouden.

De andere sprekers zijn overlevende Zoni Weisz, Benyamin Heller namens de jongere generatie en Jacques Grishaver, de voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité. Grishaver was ook de initiatiefnemer van het Holocaust Namenmonument, waar hij zich jaren hard voor heeft gemaakt. Dat monument aan de Weesperstraat in Amsterdam, voor de 102.000 Nederlandse Holocaustslachtoffers, is in september onthuld.

Premier Mark Rutte legt een krans, samen met staatssecretaris Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.