Weerdienst VS waarschuwt voor vallende leguanen vanwege koufront

Een groot deel van het noordoosten van de Verenigde Staten is getroffen door een sneeuwstorm. De grootste winterstorm in jaren in de VS zorgde voor verkeerschaos en stroomstoringen in een gebied waar zo’n 70 miljoen mensen wonen.

Grote steden als New York en Boston ondervinden last van de storm. De kou reikt zelfs tot in Florida. De weerdienst NWS waarschuwt dat leguanen in het doorgaans warme Florida uit de bomen kunnen vallen, omdat de grote hagedissen door de kou verlammen en hun grip kunnen verliezen.

In de zwaarst getroffen gebieden in de staten New York en Massachusetts is zaterdag meer dan een halve meter sneeuw gevallen. In de laatstgenoemde staat zitten meer dan 95.000 huizen zonder stroom en op Long Island vond een sneeuwruimer een vrouw dood in haar auto. In Central Park in New York is zo’n 20 centimeter sneeuw gevallen.

Vrijdag en zaterdag zijn tegen de 5000 vluchten in de Verenigde Staten geannuleerd en ook voor zondag zijn volgens trackingwebsite FlightAware al meer dan duizend vluchten geschrapt.

Hoewel de mensen wordt geadviseerd zoveel als mogelijk binnen te blijven, weerhield het ijzige weer de straatartiest Robert Burck er niet van om zijn act zaterdag op het bekende Times Square op te voeren. Hij staat beter bekend als de ‘Naked Cowboy’ en ook zaterdag ging hij getooid met een cowboyhoed en enkel een onderbroek en laarzen aan de straat op om toeristen te vermaken, maar die waren er amper.