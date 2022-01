Britten bereiden zich voor op ‘grote’ militaire inzet in Europa

De ‘grote’ militaire inzet wordt naar verluidt volgende week aangeboden aan de militaire leiding van de NAVO. Het gaat om een verdubbeling van de 1150 Britse troepen die nu al in Oost-Europese landen aanwezig zijn, evenals ‘verdedigingswapens’ die naar Estland kunnen worden gestuurd.

‘Dit pakket zou een duidelijke boodschap afgeven aan het Kremlin - we zullen hun ontwrichtende activiteiten niet dulden en we zullen altijd achter onze bondgenoten van de NAVO staan in het licht van Russische vijandigheid’, zegt Johnson in een verklaring. ‘Ik heb onze strijdkrachten opdracht gegeven zich voor te bereiden om volgende week in heel Europa te worden ingezet, zodat we onze NAVO-bondgenoten kunnen steunen.’

Johnson is van plan volgende week naar de regio rond Oekraïne te reizen, al is nog niet bekendgemaakt waar hij precies naartoe gaat en wanneer.