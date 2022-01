Rechter Congo geeft 51 mensen doodstraf om moord VN-medewerkers

Een militair rechtbank in de Democratische Republiek Congo heeft zaterdag 51 personen, verscheidene bij verstek, ter dood veroordeeld wegens de moord op twee medewerkers van de Verenigde Naties in 2017. Hun executie in de opstandige regio Kasai schokte destijds de diplomatieke wereld en de internationale hulpverleningsorganisaties.

De Amerikaan Michael Sharp en de Zweeds-Canadese Zaida Catalán verdwenen toen ze in opdracht van de VN onderzoek deden naar het gebruikte geweld in Kasai door onder meer massagraven te laten openen. Hun lichamen werden enkele weken later gevonden. Catalán bleek onthoofd.

Het proces tegen de vele betrokkenen, van wie er nog 22 voortvluchtig zijn, vergde ruim vier jaar. De aanklagers van het hof in Kananga eisten tegen 51 van de 54 beschuldigden uiteindelijk de doodstraf. Die wordt in Congo vaak opgelegd in moordzaken maar in de praktijk betekent dat sinds 2003 gewoonlijk levenslange gevangenisstraf. De veroordeelden kunnen nog beroep aantekenen bij het Militair Hooggerechtshof in hoofdstad Kinshasa.