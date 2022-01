Russische marine houdt oefening verder van Ierse kust

Minister Simon Coveney liet weten dat hij zijn Russische defensiecollega deze week schriftelijk had gevraagd een andere locatie te kiezen. Het Kremlin antwoordde zaterdag dat zal worden uitgeweken naar een plek buiten de zogenoemde exclusieve economische zone (EEZ) van Ierland.

Het was de bedoeling de manoeuvres, die 3 februari beginnen, te houden in internationale wateren op ongeveer 240 kilometer ten zuidwesten van county Cork. In dat gebied, binnen de Ierse EEZ van 200 zeemijl, zijn in die tijd van het jaar onder anderen veel Ierse garnalenvissers actief. Zij vreesden ernstige hinder te ondervinden en brachten dat donderdag onder de aandacht van de Russische ambassadeur in Dublin.