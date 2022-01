Ricarda Lang volgt Baerbock op als voorzitter Duitse Groenen

Ricarda Lang is de nieuwe partijvoorzitter van de Duitse Groenen. De 28-jarige parlementariër in de Bondsdag werd zaterdag tijdens de online-partijdag met een meerderheid van ruim 75 procent gekozen. Omdat ‘Die Grünen’ traditiegetrouw worden geleid door een gemengd duo, zal buitenlanddeskundige Omid Nouripour (46) haar de komende jaren terzijde staan. Hij kreeg duidelijk de voorkeur boven twee andere kandidaten.

Voordat beiden in functie treden, moeten de gedelegeerden hun stem formeel nog per brief bevestigen. Ze hebben daar tot 14 februari de tijd voor. Lang verscheen wegens een corona-infectie niet persoonlijk op het podium van het Berlijnse Velodrom, waar een bescheiden aantal kopstukken van de partij zat verzameld. Honderden afgevaardigden volgden de bijeenkomst en haar toespraak eveneens vanuit eigen huis.

Lang, die tot de linkervleugel wordt gerekend, volgt Annalena Baerbock op. Zij leidde de Groenen vier jaar met Robert Habeck, maar trad conform de partijregels terug om minister van Buitenlandse Zaken te worden. Lang presenteerde zich als iemand die praktische verbeteringen belangrijker vindt dan onrealistische idealen. Ze ziet regeringsdeelname als een enorme kans voor de partij, ook als er compromissen nodig zijn.

Levensgrote kans

‘We bedrijven geen politiek om elkaar op de schouder te kloppen. Regeren is geen straf maar een levensgrote kans’, aldus Lang. Ze wil dat de partij zich profileert en de handen uit de mouwen steekt. ‘Bij de corona- en ook de klimaatcrisis is afwachten geen optie’.

Collega-voorzitter Nouripour, die tot de realisten in de partij behoort, vertelde met Lang te willen bereiken dat de Groenen bij de volgende verkiezingen een serieuze kans maken de bondskanselier te leveren. De in Iran geboren co-preses hoopt meer mensen met een migratieachtergrond te interesseren en te betrekken bij de politiek.