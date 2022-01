Veel meldingen van stormschade in Groningen en Friesland

Bij de veiligheidsregio’s in Groningen en Friesland komen veel meldingen binnen over stormschade. In Groningen is de N370 afgesloten vanwege loshangende panelen bij het gebouw van de Gasunie. Het KNMI gaf zaterdagmiddag code geel af voor het noorden van Nederland vanwege zware windstoten.

In Groningen gaat het volgens een woordvoerder om ‘zo’n tien tot twintig meldingen’, met name over omgevallen bomen en schade aan huizen. In de meeste gevallen dreigt er geen acuut gevaar, behalve bij het gebouw van de Gasunie in de stad Groningen. Een aantal panelen is van het gebouw afgewaaid en er hangen er een paar los. Dat zorgt volgens de woordvoerder voor zo’n gevaarlijke situatie dat samen met Rijkswaterstaat en de politie is besloten de N370 tussen Hoogkerk en Groningen aan beide kanten af te sluiten, net als wat andere wegen rond het gebouw.

Ook de brandweer in Twente meldt dat het ‘behoorlijk waait in de regio’ en in Drenthe is de storm ook te merken. ‘Op dit moment komen zware windstoten voor in Drenthe. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden’, meldt de veiligheidsregio.

De noordelijke veiligheidsregio’s waarschuwen via Twitter om bij acuut gevaar 112 te bellen. Als er geen spoed is, kan de gemeente worden gebeld.