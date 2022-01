‘Vrijheidskonvooi’ Canadese truckers arriveert in centrum Ottawa

De eerste trucks van het zogenoemde Vrijheidskonvooi zijn zaterdag in de Canadese hoofdstad Ottawa aangekomen. Daar arriveren in de loop van de dag zo’n 2700 truckers die met hun trip van Vancouver naar Ottawa protesteren tegen het coronabeleid van de Canadese regering. In Ottawa is het op het ogenblik bitter koud met een temperatuur van -17 graden.

Volgens de Canadese staatszender CBC heeft premier Justin Trudeau met zijn gezin hun woning in het centrum van Ottawa om veiligheidsredenen verlaten, maar dat wilde een woordvoerder van de regering niet bevestigen. Trudeau zit zelf in isolatie wegens een positieve test van een van zijn kinderen.

Het protest van de truckers begon aanvankelijk als een actie tegen de vereiste vaccinatie van vrachtwagenchauffeurs die de grens met de Verenigde Staten willen oversteken, maar is meer en meer een demonstratie geworden tegen de coronaregels en tegen het vaccineren in zijn algemeenheid. Zowel Canada als de VS eisen dat de chauffeurs gevaccineerd zijn.

Flagrant extremisme

Veiligheidsminister Marco Mendicino zei tegen CBC dat sommige demonstranten ‘flagrant extremisme’ tentoonspreidden, inclusief oproepen de regering omver te werpen. Premier Trudeau zei dat het konvooi een protest is van ‘een marginale minderheid’, die niet representatief is voor het gedachtegoed van de Canadezen.

Van de chauffeurs die regelmatig de grens tussen de VS en Canada passeren is 90 procent volledig gevaccineerd. Voor de Canadese bevolking ligt dat percentage op 77.

Konvooi

De demonstranten zeiden op de zender CBC het plein voor het parlementsgebouw de komende dagen te willen bezetten om zo afschaffing van de vaccinatieplicht af te dwingen. Ook zeggen ze door hun protest de toelevering van voedingsmiddelen en andere goederen te willen frustreren.

De werkgeversorganisatie The Canadian Trucking Alliance, waarbij circa 4500 transportbedrijven zijn aangesloten, is het niet eens met het konvooi en zegt dat ‘dit niet de manier is waarop onvrede met het beleid moet worden geuit’.