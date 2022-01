Tineke de Nooij neemt afscheid in radio-uitzending op NPO Radio 5

De uitzending wordt live uitgezonden vanuit Beeld & Geluid in Hilversum. In de Tineke Top-40, als verrassing voor De Nooij bedacht, komen allerlei hits voorbij die te maken hebben met het leven en de radioloopbaan van De Nooij. Zo komt het nummer Vaya Con Dias van Les Paul & Mary Ford voorbij, dat in 1953 uitkwam. Dit is het jaar waarin haar radiocarrière begon. De nummers worden live in de studio gespeeld door The LSB Experience.

Daarnaast komen gedurende de nummers soms foto’s voorbij die zijn gemaakt tijdens de loopbaan van Tineke en komen verscheidene mensen met een reactie, zoals oud-collega Will Luikinga. Maar ook haar dochters komen aan het woord. ‘Wij vinden het heel raar dat je gaat stoppen, we zijn niks anders dan een werkende moeder gewend. We zijn benieuwd wat je gaat doen.’ Ook wensen ze haar heel veel plezier met de laatste uitzending.