Turkse president belooft andermaal lagere rentes

Volgens Erdogan is de huidige hoge rente de oorzaak van de hoge inflatie in Turkije en daarom moet de rente omlaag. Gangbaar beleid onder economen is echter om rentes te verhogen om te hevige prijsstijgingen tegen te gaan.

De Turkse centrale bank verlaagde de laatste tijd meermaals de rente waardoor de lira flink minder waard werd. Daarmee zagen Turken in een paar maanden tijd hun koopkracht flink minder worden. Erdogan zei zaterdag dat hij zich ervan bewust is dat de inflatie ‘een zware last’is voor burgers. Hij beloofde de rente verder te zullen verlagen zoals de laatste tijd ook het geval is. ‘De inflatie zal ook dalen’, aldus de president.

Historisch dieptepunt

Bij het laatste rentebesluit van de Turkse centrale bank werd niet getornd aan de rentes. De Turkse munt is door de rentestappen eerder gedaald tot een historisch dieptepunt. Om de val van de lira te stoppen werd eind vorig jaar een nieuw programma ingevoerd dat de spaargelden van Turkse burgers moet beschermen tegen de koersschommelingen van de eigen munt.

Komende week worden nieuwe Turkse inflatiecijfers bekendgemaakt. De verwachting is dat de geldontwaarding verder zal zijn opgelopen tot 48 procent op jaarbasis, blijkt uit een peiling onder marktkenners.